Playbackorkest Gouwe Ouwen op Volle Toeren geeft eerste optreden na overlijden van Joke Breedijk

Vorige maand overleed Joke Breedijk, oprichter van het Loosduinse playbackorkest Gouwe Ouwen op Volle Toeren. Woensdag gaf de groep hun eerste optreden na haar overlijden. Een mooie middag, maar met een dubbel gevoel. ‘Ze heeft ons zo ontzettend veel geleerd, daar ben ik heel dankbaar voor’, aldus Cilia Kropff die de administratieve taken van Joke heeft overgenomen.

Nellie Seesink neemt de rol over van dirigente: ‘We gaan door, en maken er een feestje van. Maar ik vind het heel gek dat zij niet meer bij ons is’.

Joke’s grootste wens was dat het orkest na haar overlijden kon blijven bestaan. Daarom deed ze afgelopen juni bij Den Haag FM een emotionele oproep. Deze oproep had succes en leidde tot 9 opvolgers die haar taken overnemen. Het orkest zal doorgaan, en heeft al afspraken tot 2020 in de agenda staan.