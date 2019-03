Raymond van Barneveld en vrouw Silvia uit elkaar

Darter Raymond van Barneveld en zijn vrouw Silvia gaan scheiden. Dat laat het management van ‘Barney’ weten aan RTL Boulevard.

Gasten van een Brits hotel betrapten de darter met een jonge vrouw. Op beelden is te zien dat Van Barneveld de vrouw zoent.

“De echtscheiding is inmiddels ingezet en Raymond en Silvia willen dat graag in alle rust en in onderling overleg regelen en vragen dan ook aan alle media dat te respecteren”, laat zijn management weten aan RTL Boulevard. Het stel was 25 jaar getrouwd, ze hebben samen twee kinderen.