Stefan de Walle in nieuwe theatervoorstelling ‘Onze Straat’

Meer in

Haagse acteur Stefan de Walle staat vanaf dinsdag op de planken in de nieuwe theatervoorstelling ‘Onze Straat’. “Het is een heel mooi portret van een doorsnee straatje. Heel herkenbaar voor iedereen”, vertelt Stefan op Den Haag FM.

‘Onze Straat’ vertelt de verhalen van de gewone mens. “Het staat vol van kleine scenes die constant van de ene naar de andere locatie springen. Het is van ontroerende eenvoud”, vertelt Stefan. Het publiek krijgt het gevoel onderdeel van de straat te zijn omdat zij in en om de scenes heen zitten. “De mensen zitten bovenop de acteurs en het decor is super simpel, maar heel efficiënt.”

Het toneelstuk van het Nationale Theater begint dinsdag aan de try-outs en zaterdag is de officiële première in het Theater aan het Spui. Deze voorstellingen zijn al uitverkocht. Daarna gaat het stuk op tour door Nederland. Op 1, 2 en 3 mei komt ‘Onze Straat’ weer terug naar Den Haag voor drie shows in de Schouwburg.

Foto: Carli Hermes

Luister hier naar het interview met Stefan de Walle op Den Haag FM.