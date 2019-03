Gerrie van basisschool De Kleine Wereld is Haagse conciërge van het jaar

Stemmen voor de Waterschappen: Waarom en wat doen ze?

Droge voeten en schoon water. Daar zorgen de zogeheten Waterschappen voor. Tijdens de verkiezingen op 20 maart mogen we stemmen wie daarin komen te zitten. Maar wat doen de Waterschappen precies?

“De Waterschappen hebben een aantal kerntaken. Dat is het zuiveren van het rioolwater, het zorgen voor voldoende water op de juiste plek en het voorkomen van wateroverlast”, zegt Antoinette Jans van de Algemene Waterschapspartij.

Klimaatverandering

Een belangrijke plek voor de werkzaamheden van de Waterschappen is het gemaal Schoute op Scheveningen. “Als er teveel water in de stad valt, dan gaat dat via dit gemaal naar de zee”, vertelt Jans. Maar door klimaatverandering gebeurt dat niet altijd: “Soms moet je juist water vasthouden zoals tijdens de droogte van afgelopen zomer.”

Volgens Jans is het moeilijk om de waterschapsbelasting te verlagen, de kerntaken moeten immers uitgevoerd blijven worden. “Wel kun je bepalen hoe dat gebeurt en daarom is het belangrijk om te gaan stemmen.”