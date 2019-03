Tweede uitreiking Haagse C-prijs tijdens cultuurmaand Iktoon

De hele maand juni staat Den Haag in het teken van het culturele festival Iktoon. Tijdens het slotfeest van de culturele maand reikt organisator CultuurSchakel voor de tweede keer ‘De Haagse C’ uit.

De Haagse C is een prijs voor Haagse kunst- en cultuurinitiatieven, die een bijzondere bijdrage leveren aan verbinding in de stad. Daarom is CultuurSchakel op zoek naar Haagse projecten die op een originele manier kennis hebben laten maken met kunst en cultuur.

De hoofdprijs is een geldprijs van 500 euro en een gratis promofilm. Dit jaar is het thema van de Haagse C ‘Out of the box’. Een vakkundige jury selecteert uit de inzendingen vier genomineerden. De Haagse C bestaat uit twee prijzen. De jury- en de publieksprijs. De winnaars mogen op vrijdag 28 juni de Haagse C in ontvangst nemen tijdens de feestelijke afsluiting van Iktoon.