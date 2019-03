Vrijwilligers klussen en organiseren rommelmarkt bij Stadsboerderij Jacobahof tijdens NLdoet

Deze week staat Den Haag FM in het teken van de vrijwilligersactie NLdoet. Elke dag komen verschillende klussen en projecten voorbij die nog een helpende hand kunnen gebruiken. Dinsdagmiddag vertelde Manon Tiessink over ambitieuze klussen voor Stadsboerderij Jacobahof in de Schilderswijk aanstaande zaterdag.

“We gaan zaterdag de moestuintjes klaarmaken voor de lente, de imkerij schilderen en een boomhut bouwen,” vertelt voorzitter Manon van de stichting. Daar zijn veel vrijwilligers voor nodig, maar er hebben zich al ongeveer 50 mensen gemeld. “We moesten nog aan de bak om genoeg klussen uit te zetten om iedereen wat te laten doen”, aldus de verraste Manon. Aanmelding voor deze klus is dan ook niet meer mogelijk.

De bewoners rondom het Jacobahof organiseren ook voor het eerst een rommelmarkt, waarvan de opbrengst naar de stadsboerderij gaat. “Iedereen is welkom om langs te komen in onze groene oase in de Schilderswijk om spullen te doneren of te kopen natuurlijk.”

Foto: Stadsboerderij Jacobahof (Facebook)

Luister hier naar het interview met Manon Tiessink op Den Haag FM.