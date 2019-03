Woordenrijk met Westlands Boekengala (win kaarten)

Dinsdagavond is organisator Jeroen Dahmeijer te gast. Hij komt praten over het Westlands Boekengala, dat voor de derde keer plaats vindt. Tijdens de uitzending hoor je hoe je kaarten voor het gala kunt winnen.

Jeroen Dahmeijer is organisator van Schrijvers tussen de Kassen, waarbij hij schrijvers en dichters samenbrengt in het Westland. In de uitzending zal hij hierover in gesprek gaan, maar vooral over het derde Boekengala dat midden in de Boekenweek plaatsvindt. Op 27 zijn in Naaldwijk de hoofdacts; Esther Verhoef, Marieke Lucas Rijneveld en Annejet van der Zijl. Luisteraars van Het Woordenrijk kunnen kaarten winnen voor het gala. Tevens hoor je in de uitzending de literaire agenda, muziek en voorgedragen gedichten.

Het Woordenrijk is dinsdag van 21 tot 22 uur te beluisteren en wordt gepresenteerd door Harry Zevenbergen en Rene Schaarenburg.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).