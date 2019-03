AED-apparaat in de Notenbuurt dankzij crowdfundingsactie van bewoonster

Meer in

Bij een hartstilstand zijn de eerste minuten van cruciaal belang of iemand het overleeft of niet. Daarom kwam buurtbewoonster Amanda Krul met het idee voor een AED in de Notenbuurt, daarmee kun je eerste hulp verlenen bij iemand met een hartstilstand.

Het apparaat hangt al een tijdje voor de buurtkamer aan de Walnootstraat, maar werd woensdag officieel onthuld door wethouder Rachid Guernaoui. Hij is bijzonder trots op Amanda die via een crowdfundingsactie de AED kon aanschaffen. Tegelijkertijd is Amanda blij dat ze het met de buurt voor elkaar heeft gekregen.