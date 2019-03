Duo Allan Vos en Ralf Sluijs pleit voor ‘The Hague Fashion Week’ in 2020

Haagse ontwerper Allan Vos krijgt slaat de handen ineen met raadslid Ralf Sluijs van Groep de Mos om een grootse modeweek te organiseren in Den Haag. “Dit is mijn stad, mode en organiseren is mijn ding en ik gun alle talenten een mooi podium”, vertelt Allan Vos.

De bedoeling is om in 2020, verspreid over de stad, een week lang diverse modeshows en fotoshoots te organiseren die het lokale talent tentoonstellen. “Met als focus het prachtige Museumkwartier.” De eerste stap is peilen hoeveel animo er is voor een nieuwe modeweek in Den Haag. “Ik heb er het volste vertrouwen in dat er een groot draagvlak voor de vinden is in de stad. Ik kijk in de creatieve kringen, en Ralf peilt bij de gemeente.”

“Toegankelijker”

Haagse ontwerper Wiepke Wolfsbergen ziet een Haagse modeweek enorm zitten. Wiepke heeft een eigen collectie mogen laten tentoonstelling tijdens Amsterdam Fashion Week. “Ik zou het graag toegankelijker willen maken voor ‘normaal’ publiek. Ook zou het laagdrempeliger moeten zijn om mee te mogen doen, dus niet alleen op uitnodiging.”

Volgens de ontwerper barst het in Den Haag van de verborgen talenten als het om mode gaat. “We hebben studenten van de Mondriaan School voor Mode en de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst maar ook gevestigde grote ontwerpers.” Een ‘The Hague Fashion Week’ moet niet zomaar een kopie van de Amsterdamse modeweek worden. “In Den Haag is de stijl iets luchtiger en meer open. Wat minder ‘opgepoft’ dan in Amsterdam.”

Luister hier naar het interview met Allan Vos en Wiepke Wolfsbergen op Den Haag FM.