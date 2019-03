Geen The Hague Open-tennistoernooi dit jaar

Na 26 jaar The Hague Open zal er dit jaar geen nieuwe editie van het tennistoernooi plaatsvinden op de Mets op Scheveningen. Het besluit is door de directie genomen vanwege recente veranderingen vanuit de ATP op het gebied van prijzengeld, grotere speelschema’s en uitgebreidere hospitality in combinatie met verminderde financiële steun van een aantal partners. ‘Dit staat het dit jaar niet toe te voldoen aan de ambitie van de directie en het kwaliteitsniveau dat verwacht wordt van The Hague Open.’

Sinds 1993 hebben diverse topspelers uit binnen- en buitenland het publiek onvergetelijke momenten bezorgd op Scheveningen. In 2006 werd The Hague Open – voorheen het Siemens Open – nog uitgeroepen tot beste ATP Challengertoernooi van de wereld. ‘Met dank aan de Gemeente Den Haag en talloze sponsoren, bezoekers, vrijwilligers, en andere partners is een uniek evenement neergezet’, blikt de directie terug. ‘Het is onze intentie om in 2020 weer de vereiste kwaliteit te kunnen bieden en sterker terug te keren midden in de Haagse zomer.’

David Goffin

The Hague Open werd in 2018 nog gewonnen door Thiemo de Bakker. Eerdere winnaars waren grote namen zoals Raemon Sluiter, Hagenaar Robin Haase, Guillermo Garcia-Lopez en David Goffin.

Foto: The Hague Open.