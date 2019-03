Duo Allan Vos en Ralf Sluijs pleit voor ‘The Hague Fashion Week’ in 2020

“Goed bestuur en verenigingsgevoel krijgt Escamp weer aan het sporten”

Het stadsdeel Escamp is momenteel het slechtst bewegende stadsdeel van Den Haag. Dat vindt wethouder Richard de Mos van Sport tenminste. De hoofdredacteur van Haaglanden Voetbal herkend het beeld dat de wethouder schetst: “Gerenommeerde clubs in het stadsdeel zoals VIOS en LenS zijn inderdaad verdwenen”, vertelt Ton Bije op Den Haag FM.

Ton heeft de hoogte- en dieptepunten van voetbalclub VIOS zelf meegemaakt. “Van toen het een topclub op hoog niveau was, naar de fusie tot HSV Escamp tot hun uiteindelijke ondergang.” Volgens Bije is het mogelijk dat de het verdwijnen van de clubs te maken heeft met het afnemende verenigingsgevoel. “Vroeger moest je de leden en ouders vriendelijk verzoeken eindelijk eens naar huis te gaan. Dat is nu wel heel anders”, vertelt hij.

Om het stadsdeel weer aan het sporten te krijgen is geen makkelijke klus voor de wethouder, denkt de voetbalkenner. Hij heeft wel een tip voor gemeente en de wethouder. “Zorg voor een goed bestuur, een goede leiding van bovenaf. Dat is een belangrijke factor.”

Luister hier naar het interview met Ton Bije op Den Haag FM.