Groep de Mos wil actie bij ‘de helling’ in Scheveningen

Groep de Mos wil actie bij de helling naar de boulevard tussen de Keizerstraat en het monument van het Visservrouwtje in Scheveningen. Het voetgangersgebied wordt de laatste tijd steeds vaker door automobilisten gebruikt die de file willen ontwijken.

‘Auto’s in het voetgangersgebied, fietsers, scooters, brommers en zelfs skaters racen met een noodgang de helling af,’ constateert René Oudshoorn van Groep de Mos. Vanaf de boulevard zijn de paaltjes onlangs verwijderd, want zo is de Kalhuisplaats voor hulpdiensten toegankelijk. Maar, dus ook voor automobilisten.

Raadslid René Oudshoorn: ‘Voor alle duidelijkheid, we hebben het hier over een voetgangersgebied, dit is echt gevaarlijk! Inmiddels is een aantal mensen al aangereden, gelukkig tot nu toe niets ernstig maar menig argeloze wandelaar is daar van de sokken gereden door snelheidsmaniakken die zich van de helling afstorten.’

Groep de Mos wil nu dat het gemeentebestuur de doorsteek afsluit voor automobilisten én dat er snelheidsbeperkende maatregelen komen op de helling.

Foto: René Oudshoorn / Groep de Mos.