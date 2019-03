Groep de Mos wil actie bij ‘de helling’ in Scheveningen

Jubileumeditie Pinkpop heeft Haags tintje

Anouk en de Golden Earring gaan optreden tijdens de 50ste editie van het festival Pinkpop in Landgraaf. Dat is woensdagmiddag bekend gemaakt bij de perspresentatie van het festival.

Anouk speelde eerder in 1998, 2002, 2003, 2009 en 2012 op Pinkpop. Toen Anouk voor het eerst op het podium stond bij Pinkpop, in 1998, werden er een paar eieren naar haar hoofd gegooid. Ze trok haar shirt toen uit en trad verder op in haar knalrode bh.

Camping eerder open

‘Ter ere van ons 50-jarig jubileum tijdens Pinkpop 2019 hebben we een leuk cadeau bedacht voor onze weekendbezoekers: we gaan voor het eerst in de geschiedenis van Pinkpop de festivalcampings een avond eerder openen’, stond vorige week op de website van het festival van Jan Smeets.

De kaartverkoop van Pinkpop 2019, de vijftigste editie, start op zaterdag 16 maart om 10:00 uur.

Foto: Wikimedia / Albin Olsson.