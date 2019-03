Nationale Boomfeestdag: feest voor Haagse bomen

Woensdagmorgen hebben ruim 50 leerlingen van basisschool De Startbaan samen met wethouder Richard de Mos acht iepen op het grasveld aan het Böttgerwater in Ypenburg geplant.

Richard de Mos: ‘We bouwen aan een mooie, groene stad waarop de inwoners trots zijn. Bomen vormen ons groene kapitaal, dus daar moeten we zuinig op zijn. Niet voor niets planten we deze collegeperiode fors meer bomen in de stad.’

Woensdag was het de 63e Nationale Boomfeestdag. De Nationale Boomfeestdag wordt in Nederland jaarlijks gehouden op de tweede woensdag in maart. Het doel van Stichting Nationale Boomfeestdag is om kinderen van groep 6 meer inzicht, kennis en begrip voor bomen bij te brengen.