Scouting Haagse Hout mist mankracht om mee te doen aan NLdoet

Deze week staat Den Haag FM in het teken van de vrijwilligersactie NLdoet. Woensdagmiddag blikten we terug op een klus van tijdens de vorige editie. “Dit jaar kunnen we helaas niet meedoen”, vertelt Lillie Bouw van Scouting Haagse Hout op Den Haag FM. “We komen mensen te kort om de vrijwilligers te ontvangen.”

Tijdens de vorige editie van NLdoet ging presentator Rob Kemperman met burgemeester Pauline Krikke de deuren verven bij Scouting Haagse Hout. “Die zien er gelukkig nog altijd netjes uit.” Dit jaar moet de scouting deelname aan NLdoet en jaartje overslaan. “We hebben nog genoeg klussen aan te bieden, maar we hebben de eigen mankracht niet om precies het aanstaande weekend de vrijwilligers te begeleiden.”

Lillie ontvangt, los van NLdoet, met alle liefde nieuwe vrijwilligers bij de scouting. “Als kind vond ik het leuk, maar de leiding hebben als volwassene nog veel leuker. Of het nou incidenteel is of op vaste basis, iedereen is welkom.”

Luister hier naar het interview met Lillie Bouw op Den Haag FM.