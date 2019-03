Stad krijgt volgend jaar zomer nieuw mode-evenement

De stad krijgt volgend jaar zomer een nieuw mode-evenement: The Hague Fashion Week. Initiatiefnemer Allan Vos wil in juni 2020 rond The Hague Shopping Night een week vol catwalks en shows organiseren.

‘Den Haag heeft zoveel talent. Studenten van de Mondriaan School voor Mode en de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst maar ook gevestigde grote ontwerpers. Ik wil ruimte bieden aan verschillende soorten modetalent’, vertelt Vos enthousiast aan mediapartner Omroep West. ‘De organisatie van Shopping Night Den Haag heeft al aangeven een samenwerking wel te zien zitten. Dat zou betekenen dat de Shopping Night de officiële aftrap van de modeweek wordt.’

Kansen voor modestudenten

Raadslid Ralf Sluijs van Hart voor Den Haag/Groep de Mos deelt het enthousiasme voor een Haagse modeweek en ziet het economisch belang ervan. De banen in de mode liggen niet voor het oprapen in Den Haag. Sluijs heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld over onder meer de stimulans die The Hague Fashion Week kan zijn voor het mode-uitstraling van Den Haag en daarmee de kansen op een baan van de modestudenten.

De twee zien de locaties al voor zich. Shows in de zalen van Escher, de voormalige Hoge Raad en een lange catwalk over het Lange Voorhout zelf.