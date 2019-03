Woningnood in Den Haag: Hoe wil de provincie dat oplossen?

Iedereen kent wel iemand die een woning zoekt, maar niet kan vinden. In Den Haag moeten 50.000 woningen komen en op veel plekken wordt al gebouwd. De woningbouwopgave is een van de thema’s voor de Provinciale Staten verkiezingen op 20 maart.

“We hebben te weinig woningen voor starters en te weinig sociale woningen. Eigenlijk moet het hele pallet aangepakt worden”, zegt Erwin Hoogland van de VVD in Zuid-Holland. De provincie speelt een grote rol in het oplossen van het woningtekort. “De provincie bepaalt hoeveel woningen er komen en waar”, zegt Tobias Grond namens D66 Zuid-Holland.

Het bouwen van woningen is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Hoogland: “Zuid-Holland is dicht bevolkt en dus moeten we creatief en innovatief zijn.” Grond vult hem aan: “Het is bovendien belangrijk dat de gebieden waar we gaan bouwen goed bereikbaar zijn.”