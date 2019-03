Bijna twee ton extra voor culturele projecten

Stap in een Rembrandt: app brengt schilderij tot leven

De subsidieregeling Culturele Projecten wordt dit jaar en volgend jaar verhoogd met 180.000 euro. Dat heeft het college bekend gemaakt. In totaal is er dit jaar en volgend jaar bijna een miljoen euro beschikbaar. Met de subsidieregeling Culturele Projecten verstrekt de gemeente twee keer per jaar subsidie aan professionele en kunstzinnige activiteiten die incidenteel plaatsvinden.

Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt vervolgens de projectaanvragen op de artistiek inhoudelijke kwaliteit, het publieksbereik en of het project de veelzijdigheid van cultuur in Den Haag versterkt.

Wethouder Robert van Asten (Cultuur) ;’Dankzij deze subsidieregeling krijgen de instellingen naast hun normale activiteiten ook ruimte om te experimenteren. Zo geven zij de Haagse cultuursector een extra impuls’.

In de eerste subsidieronde dit jaar kregen 24 culturele instellingen een bijdrage voor hun plannen. Zo kreeg de Stichting Elektriciteitsfabriek een bijdrage voor de tentoonstelling ‘Expeditie Eisinga’ die nog tot en met 7 april te bezoeken is. Ook evenementen zoals Winterfest (30 april) en Intergalactic FM festival 2019 (6 juni) kregen een bijdrage en zijn nog te bezoeken.

Foto: Richard Mulder.