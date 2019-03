Drie jongens van 15 aangehouden voor gewelddadige straatroof

De politie heeft drie verdachten aangehouden voor een straatroof op maandagmiddag 11 maart op de kruising van het Monnickendamplein en de Escamplaan. Het gaat om drie jongens van 15 jaar uit Den Haag, meldt de politie.

Maandag werd een 17-jarige jongen door een groep jongeren beroofd van zijn telefoon. Het slachtoffer kreeg enkele rake klappen. De politie stelde direct een onderzoek in en de afgelopen dagen hield zij drie verdachten aan. Of zij worden voorgeleid aan de rechter-commissaris is op dit moment nog niet bekend.