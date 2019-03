Geen afscheidsfeest voor vertrekkend CDA fractievoorzitter Karsten Klein

CDA-fractievoorzitter Karsten Klein neemt donderdag na 13 jaar afscheid van de Haagse gemeenteraad. Dat afscheid hoeft wat het raadslid betreft niet gepaard te gaan met een afscheidsfeest. “We houden het denk ik bij een kop koffie. Toen ik stopte als wethouder heb ik al een afscheidsspeech gehouden”, zei Karsten in de middagshow van Den Haag FM.

Klein stopt als raadslid in Den Haag en wil aan de bak in Brussel, hij wil namens zijn partij zitting nemen in het Europees parlement. Voor de verkiezingen in mei staat hij op een derde plek. Als hij wordt gekozen verwacht Klein er niet te gaan wonen. “Ik wil echt hier blijven wonen, maar zal wel overnachten in Brussel.”

Vanavond neem ik na 13 jaar afscheid van Den Haag. Ik ben 5 jaar raadslid, 8 jaar wethouder en 3 maal lijsttrekker geweest.

Dit was niet zomaar een baan, maar een functie die ik met volle toewijding en oprechte overtuiging heb gedaan. Dank voor het vertrouwen en samenwerking! — Karsten Klein (@karstenklein) 14 maart 2019

Michel Rogier vertrekt ook

Ook vertrek donderdag fractievertegenwoordiger Michel Rogier, hij voert inmiddels campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart aanstaande. Rogier werd door Zondag met Lubach ooit bestempeld als ‘hardst werkend raadslid van Nederland’, maar wil nu namens het CDA aan de bak in de Provinciale Staten. Daarvoor staat hij op een derde plek op de kieslijst.

