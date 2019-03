Krikke wil sneller huisverbod bij kindermishandeling

Burgemeester Pauline Krikke wil een huisverbod vaker, doelmatiger en doeltreffender inzetten. Een nieuwe aanpak moet ervoor zorgen dat bij kindermishandeling eerder een huisverbod wordt opgelegd. ‘Deze nieuwe aanpak moedig ik van harte aan.’

Dat schrijft de burgemeester in haar voortgangsrapportage over de aanpak van huiselijk geweld. ‘Het huisverbod is een belangrijk middel in de aanpak van huiselijk geweld. Het bevriest geweld, haalt mensen uit elkaar en geeft ruimte om de zorg op gang te brengen. Daarom willen we dit middel blijven verbeteren, zodat we het vaker, doelmatiger en doeltreffender kunnen inzetten,’ aldus Pauline Krikke.

Kortere lijntjes, snellere beoordelingen

De politie heeft onderzocht hoe het proces verder verbeterd kan worden. Dat heeft ertoe geleid dat een speciaal team van hulpofficieren – getrainde politieagenten – het huisverbod gaat draaien. Zij pakken vaker een zaak op en doen zo meer ervaring op. Die ervaring maakt dat huisverboden sneller beoordeeld worden en er daardoor ook meer opgelegd kunnen worden. Verder worden de lijntjes met hulpverleners korter.

Meer huisverboden

In 2018 werden in Den Haag 301 huisverboden opgelegd. In 2017 waren dat er 270, in 2016 276 en in 2015 275. De instroom van meldingen bij Veilig Thuis Haaglanden is het afgelopen jaar ook gestegen. Tussen 2017 en 2018 is het aantal Haagse meldingen met 10 procent toegenomen.