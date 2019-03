Nieuw huiskamerfestival ‘Binnen!’ moet brug slaan tussen Nederlanders en statushouders

Op zaterdag 23 maart vindt de eerste editie van het Haagse huiskamerfestival ‘Binnen!’ plaats. Het nieuwe festival moet de brug slaan tussen Nederlanders en statushouders. Tijdens dit gratis festival krijgen de bezoekers in de huiskamers bijzondere optredens, workshops en activiteiten voorgeschoteld.

Organisatie

Wat ook bijzonder is aan Binnen! is dat de programmering en organisatie van het evenement in handen is van een team van statushouders: Abdulazim (filmmaker), John (vormgever) en Abdi Aziz (fundraiser). De Haagse mensenrechtenorganisatie Justice and Peace nam het initiatief voor dit nieuwe festival en het statushoudersteam om Haagse statushouders en andere Hagenaren op een vrolijke manier met elkaar in contact te brengen.

‘Het is voor ons als statushouders best lastig om contact aan te gaan met Nederlanders en nieuwe vrienden te maken, maar we hebben hier wel behoefte aan.’, aldus Abdulazim. ‘Hoe doe je dit beter dan door je voordeur voor elkaar te openen?’, vult Hanna Russchenberg van Justice and Peace aan. Zo proberen de organisatoren te zorgen voor bijzondere uitwisselingen en beter begrip tussen ‘nieuwe’ en ‘oude’ Hagenaren. Door mee te doen aan Binnen! Doen Abdulazim, John en Abdi Aziz werkervaring op, breiden ze hun Nederlandse netwerk uit en oefenen ze de Nederlandse taal in een professionele werkomgeving.

Optredens en activiteiten in de huiskamers

Tijdens het middagprogramma van dit gratis huiskamerfestival kunnen diverse Hagenaren, zowel statushouders als Nederlanders, met elkaar kennismaken in één van de woonkamers verspreid over Den Haag, waar verschillende activiteiten plaatsvinden.

Eindfeest

Na het bezoek aan één van de woonkamers kunnen de bezoekers feestvieren tijdens een groot eindfeest in Buurtcentrum De Mussen, met een Syrisch diner, optredens door onder andere fusionband CocoNaff & friends, Malek Couture’s modeshow, een Dapke workhop en een kinderprogramma.