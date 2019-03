Nieuwe schoolgebouw VCL officieel geopend door minister Van Engelshoven

Het nieuwe schoolgebouw van het Vrijzinnig Christelijk Lyceum wordt donderdagmiddag officieel geopend. Bij deze opening zijn de ongeveer 800 leerlingen en de minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven aanwezig. “Dat is heel speciaal voor ons, want zij was als wethouder Onderwijs mede verantwoordelijk voor ons nieuwe gebouw”, vertelt rector Mathieu Arnouts.

De afgelopen jaren zijn heeft de school gebruik gemaakt van het gebouw van het Aloysiuscollege, dat ik 2016 sloot. Het Vrijzinnig Christelijk Lyceum, ook wel VCL, is in december al gedeeltelijk weer terug op hun plek tussen de Van Stolkweg en Parkweg. “Maar vanaf vandaag is echt alles af, dus tijd voor een officiële opening.” Het oude deel van de school, “de villa”, moest gerenoveerd worden. Daarnaast is een nieuw gebouw geplaatst dat via een luchtbrug in verbinding staat met het oude gedeelte. “Architectonisch is dat mijn favoriete deel”, vertelt de troste rector.

Het nieuwe gebouw is voorzien van allerlei technische snufjes. “De zonnewering gaat automatisch, we kunnen de luchtkwaliteit controleren en het is heel licht en ruim omgezet.” Vanaf 15.00 beginnen donderdag de openingshandelingen.

Foto: Roos Trommelen

