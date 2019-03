NLdoet: Stichting Vers en Vrij zoekt vrijwilligers in strijd tegen honger en voedselverspilling

Deze week staat Den Haag FM in het teken van de vrijwilligersactie NLdoet. Elke dag komen verschillende klussen en projecten voorbij die nog een helpende hand kunnen gebruiken. Donderdagmiddag vertelt Arna van der Sloot van Stichting Vers en Vrij over haar zoektocht naar vrijwilligers. Zaterdag gaat ze restaurants bellen of zij overgebleven eten willen doneren.

“Er wordt heel veel eten weggegooid terwijl genoeg mensen in de stad eten tekort komen.” Met haar stichting haalt Arna dit overgebleven eten op en plaatst bakjes met voedsel in verschillende koelkasten in de stad. “We hebben onze koelkasten in bijvoorbeeld buurthuizen en kerken of moskeeën staan. Daaruit mogen mensen dan wat te eten meenemen.”

Arna weet dat er veel eten wordt verspilt in professionele keukens. “Ik heb daarom 350 restaurant aangeschreven of wij hun restjes mogen komen ophalen. De restaurant die nog niet hebben geantwoord gaan we zaterdag nabellen.”

Daar heeft Van der Sloot nog vrijwilligers voor nodig. “Het wordt een gezellige middagje callcenter spelen en ik regel de koffie, thee en taart”, belooft ze. Aanmelden om je zaterdagmiddag vrijwillig in te zetten voor Vers en Vrij kan via de website van NLdoet.

Foto: Vers&Vrij (Facebook)

Luister hier naar het interview met Arna van der Sloot op Den Haag FM.