Sail Scheveningen moet grootste evenement van Den Haag worden

‘Sail op Scheveningen’ moet dit jaar het grootste evenement van de stad worden. Woensdag, precies honderd dagen voor het evenement, presenteerde de organisatie haar plannen.

Tientallen grote zeilschepen moeten op 20 juni aanstaande de haven van Scheveningen binnen gaan varen. Ze komen dan uit het Franse Rouen, de hoofdstad van Normandië. Daar is de start van de Liberty Tall Ships Regatta, een zeilwedstrijd voor grote zeezeilschepen.

Vijftig boten

Het gaat om vijftien tot twintig klassieke windjammers en rond de dertig middelgrote zeezeilschepen. De schepen liggen na aankomst drie dagen lang in de Scheveningse haven, waar ze gratis kunnen worden bezocht door publiek. Een bijzonderheid, want veel van deze schepen zijn in Nederland alleen te zien bij grote internationale maritieme evenementen zoals Sail Amsterdam. Naast het nemen van een kijkje op een schip, zijn er voldoende andere activiteiten. Zo kan er zelf worden gevaren in kleine boten, is er een botenbouwwedstrijd en zijn er iedere avond optredens en vuurwerkshows.

‘Toeristentrekker van formaat’

Wethouder Richard de Mos is in zijn nopjes met de komst van het evenement: ‘Het levert Scheveningen internationaal gezien een goede naam op. Na de Volvo Ocean Race ben ik heel blij met dit tweede grote nautische evenement. Dit wordt weer een toeristentrekker van formaat. We verwachten zeker 60.000 mensen per dag en met mooie dagen moeten we zeker tussen de 200.000 en 250.000 mensen kunnen halen.Volle hotels, volle restaurants, dit is goed voor de lokale economie’.

Sail op Scheveningen is van 20 tot en met 23 juni.

Foto: Richard Mulder.