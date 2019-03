Supermarktmanagers zijn moeilijk te vinden “maar het is een prachtig beroep”

De vacature voor supermarktmanager is de moeilijkste om te vullen. Dat blijkt uit een analyse van vacaturewebsite Indeed. “Ik herken dat probleem. Zonde, want het is een prachtig beroep”, vertelt supermarktmanager Patrick Snelleman van AH Laan van Meerdervoort op Den Haag FM.

Uit analyse van de online vacaturebank over het jaar 2018 blijkt dat de vacature voor supermarktmanager het minst is vervult. Albert Heijn heeft momenteel zestien vacatures voor (assistent) supermarktmanagers open staan. Concurrent Jumbo zelfs 24. “Het is ook best een lastig beroep dat wordt onderschat”, legt Patrick uit. “Ik heb vaak van vrienden gehoord ‘je bent maar supermarktmanager’. Tot ik uitleg wat ik allemaal moet doen, en dan komen ze er toch op terug.”

Patrick is compleet gelukkig met zijn baan en kan het van harte aanbevelen. “Ik zou niks anders willen doen.”

Luister hier naar het interview met Patrick Snelleman op Den Haag FM.