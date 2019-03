Basisschool Balans geeft eigen invulling aan lerarenstaking

Op het Malieveld verzamelen zich vrijdag duizenden leraren tijdens de landelijke staking in zowel het basis- en voortgezet als het hoger onderwijs. “Een deel van onze staf wilde daar staken, maar ook op school organiseren we een soort positieve staking”, vertelt directeur Antoinette Gillet van basisschool Balans op Den Haag FM.

Omdat maar een deel van de leerkrachten van samenwerkingsschool Balans in Leidschenveen wilde staken, stond de directie voor een keuze. “Of we sluiten de school voor een dagje, of we zorgen voor een andere invulling”, vertelt Antoinette.

Dat gebeurt in samenwerking met docenten en leerlingen van het ROC Mondriaan. “Zij komen workshops geven en spelletjes spelen met de kinderen.”

Met deze actie wil Antoinette middels een positief geluid aandacht vragen voor het vak van leerkracht. “Er is inderdaad meer geld nodig voor onze salarissen, maar we verdienen ook meer respect en aanzien.” Van 08.30 uur tot 12.00 uur is de delegatie van het ROC bij de school aanwezig.

Foto: Google Maps

Luister hier naar het interview met Antoinette Gillet op Den Haag FM.