Directeur Fenna Noordermeer van PEP Den Haag trapt NLdoet af

NLdoet is vrijdag begonnen. Bijna 700 acties zijn er aangemeld in Den Haag waar vrijwilligers zich voor konden aanmelden de afgelopen weken. “De komende twee dagen worden er anderhalf miljoenen uren aan vrijwilligerswerk gedaan in Nederland”, vertelt directeur van PEP Den Haag Fenna Noordermeer op Den Haag FM.

De kennisorganisatie voor vrijwilligers PEP Den Haag is tijdens “de kerstdagen voor vrijwilligers” enorm trots op het grote aantal vrijwilligers dat actief is in de stad. “Op een gemiddelde dag zijn er normaal 1.800 per dag actief, maar vandaag en morgen zijn dat er veel meer.”

Directeur Fenna hoopt dat de komende twee dagen genoeg mensen kunnen inspireren om ook na NLdoet vrijwilligerswerk te gaan doen. “Het maakt je gewoon blij om iets voor een ander te doen.”

Luister hier naar het interview met Fenna Noordermeer op Den Haag FM.