‘Expeditie Eisinga’ en ‘Ode aan Louis Andriessen’ in Kunstlicht

Het live radioprogramma Kunstlicht op Den Haag FM besteedt zondag van 10.00 tot 12.00 uur aandacht aan het muziekprogramma ‘Ode aan Louis Andriessen’ en aan de expositie ‘Expeditie Esinga’ (foto) in de Electriciteitsfabriek.

De band tussen het Residentie Orkest en de inmiddels wereldberoemde Nederlandse componist Louis Andriessen omvat tientallen jaren. Nu hij in juni tachtig jaar wordt, brengt het orkest alvast een eerbetoon. Kunstlicht spreekt met artistiek directeur Sven Arne Tepl en sopraan Lilian Farahani.

In de monumentale tentoonstelling ‘Expeditie Eisinga’ zijn zes vreemdsoortige films te zien. Een kudde schapen rondom een wak waarin een soortgenoot vastgevroren gevangen zit. 150.000 bijen die als een jas het hoofd en het ontblote bovenlijf van een man bedekken. Met de in Den Haag wonende Haagse filmkunstenaar Jeroen Eisinga plaatst de Electriciteitsfabriek de filmkunst binnen de industriële omgeving van zijn jaarlijkse serie Winterwerkplaatsen. Samen tonen de films Eisinga’s ontwikkeling als filmkunstenaar. Kunstlicht gaat met hem in gesprek.

In Kunstlicht natuurlijk ook de vaste rubrieken: de Kunstgreep, het Vrolijk Intermezzo, Dichter bij Den Haag en Door de bril van een ander. Tot besluit zijn er de agendatips. Samenstelling, productie en presentatie: Eric Korsten.

Foto: Een still uit ‘Nightfall’ | Jeroen Esinga.