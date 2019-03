Haagse moskeeën nemen extra veiligheidsmaatregelen na aanslag Nieuw-Zeeland

Moskeeën in Den Haag maken zich zorgen na de aanslag op een moskee in Christchurch in Nieuw-Zeeland afgelopen nacht. Tot nu toe zijn er 49 sterfgevallen bekend bij de lokale autoriteiten. “Het is niet de vraag óf het hier plaatsvindt, maar wanneer”, zegt Abdelhamid Taheri, voorzitter van de Haagse As-Soennah moskee en lid van de Haagse koepelorganisatie van moskeeën.

Taheri vertelt dat hij vrijdagochtend al tientallen telefoontjes heeft ontvangen van mensen die zich zorgen maken. “We hebben er even over nagedacht om de moskee te sluiten.” Uiteindelijk is besloten om niet dicht te gaan maar om veiligheidsmaatregelen te nemen. “Wij vragen mensen extra toezicht te houden. We huren een professioneel beveiligingsbedrijf in”, aldus Taheri.

Krikke bezoekt Haagse moskeeën

Burgemeester Pauline Krikke laat weten dat ze met de moslimgemeenschap mee leeft. Ze bezoekt vrijdag enkele moskeeën om haar medeleven te uiten en op het stadhuis hangt de vlag halfstok. “De haat van waaruit aanslagen zoals in Nieuw-Zeeland worden gepleegd, vind ik verwerpelijk en hoort niet thuis in deze wereld”, aldus Krikke.

De As-Soennah is al langer in gesprek met de autoriteiten over extra veiligheidsmaatregelen bij de moskee. Begin maart eisten vijftig Islamitische organisaties in de regio maatregelen naar aanleiding van een protest van Pegida waarbij de profeet Mohammed werd beledigd. Taheri wil vooral dat erkend wordt dat moslimhaat toeneemt.

Foto: Arnoud van Doorn