Rechtbank doet uitspraak: “Café Foots moet boetes betalen”

De rechtbank heeft eigenaar van Café Foots in de Reinkenstraat vrijdag geen gelijk geven. Zij vocht de door de gemeente opgelegde boetes, die van bij elkaar opgeteld 10.000 euro bedragen, aan bij de rechtbank. “Helaas is mijn beroep ongegrond verklaard”, vertelt eigenaar Soesila Sewratan op Den Haag FM.

De ellende voor de kroegbaas begon zo’n anderhalf jaar geleden met de komst van nieuwe bovenburen, die hun beklag deden over geluidsoverlast. De wekelijkse muziekavond in Foots zou volgens hen voor teveel geluidsoverlast zorgen. De omgevingsdienst Haaglanden heeft vervolgens binnen een week tijd twee keer te hoge geluidswaarden gemeten. Per keer resulteerde dat in een boete van 3.000 euro, plus daar bovenop nog een strafbeschikking van 4.000 euro. Eindstand: Soesila ging voor 10.000 euro het schip in.

Toch geeft de uitbater van het muziekcafé nog niet op. “De uitspraak wordt nu bestudeerd zodat kan worden bepaald of we hoger beroep instellen bij de Raad van State.”

Luister hier naar het interview met Soesila Sewratan op Den Haag FM.