Spuigasten over Provinciale Statenverkiezingen en woningbouwplannen

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM wordt zaterdagochtend onder andere aandacht besteed aan de Provinciale Statenverkiezingen en de woningbouwplannen voor het gebied rondom station Hollands Spoor.

Op woensdag 20 maart mogen we naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschapsverkiezingen. Maar wat betekenen deze verkiezingen voor de inwoners van een grote stad als Den Haag? Wat merken zij van de invloed van de provincie en het hoogheemraadschap? Lijsttrekker van GroenLinks in Zuid-Holland én Hagenaar, Berend Potjer, is te gast.

Den Haag gaat de komende jaren minstens drieduizend nieuwe woningen en duizenden vierkante meters kantoorgebouwen ontwikkelen rondom station Hollands Spoor. Dat maakte wethouder Boudewijn Revis (Stadsontwikkeling, Wonen en Scheveningen) deze week bekend. In januari van dit jaar presenteerde het stadsbestuur plannen voor het economische centrum rondom de drie Haagse intercitystations. Die plannen bevatten onder andere 10.0000 woningen. Deze week volgde de eerste uitwerking. Hoe kijken de raadsleden Marielle Vavier (GroenLinks) en Peter Bos (Haagse Stadspartij) naar deze plannen?

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Debatmeester, in samenwerking met Den Haag FM. Elke zaterdag van 10.00 tot 11.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B. Volg het live op de radio via Den Haag FM of kom langs in de bibliotheek aan het Spui. Iedereen is welkom: koffie en thee staan klaar.