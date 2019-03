Vrouwencentrum Polka wint Haagse Kracht Award

De emancipatieprijs Haagse Kracht Award is dit jaar uitgereikt aan vrouwencentrum Polka. Het centrum verbindt Poolse vrouwen met de stad en realiseert zo een betere integratie. “We zijn enorm vereerd dat wij deze prijs krijgen”, vertelt Anna Kowalska op Den Haag FM.

In 2018 verenigde een kleine groep Poolse vrouwen zich in hun wijk. Inmiddels komen wekelijks tientallen vrouwen samen in wijkcentrum Regenvalk op het Regentesseplein. “Daar geven we voorlichtingen, cursussen en hebben we een boekenclub.”

Recent opende Anna nog een fototentoonstelling om de verhalen van de vrouwen in beeld te brengen. “Het is als nieuweling in een stad erg wennen en vaak ook hard werken om je plek te bemachtigen. Met ons centrum helpen we vrouwen daarbij”, aldus Kowalska.

Vrouwencentrum Polka is ook online aanwezig. “We hebben sinds oktober een gesloten Facebook-groep. Inmiddels zij ongeveer 700 Poolse vrouwen lid van de groep.” Kowalska ziet het ontvangen van de prijs als een goede motivatie haar werk voort te zetten. De Haagse Kracht Award is een jaarlijks uitgereikt door D66. Vorig jaar wonnen de Roze Règâhs.

Luister hier naar het interview met Anna Kowalska op Den Haag FM.