WINACTIE: Gratis naar KUENTA op 22 maart in het Paard

Drukke ochtendspits verwacht door pensioenprotesten

Meer in

De ochtendspits wordt maandag volgens de ANWB heel druk door de pensioenacties in het openbaar vervoer en van de bonden van de hulpdiensten. Het openbaar vervoer ligt van 6.00 tot 7.06 uur 66 minuten stil, omdat de bonden willen dat de pensioenleeftijd 66 jaar blijft. Daardoor zullen veel forensen kiezen voor de auto, verwacht de verkeersdienst.

Daarbij komt dat de hulpdiensten maandagochtend naar Den Haag trekken voor de manifestatie die daar wordt gehouden. Ze rijden over de hele breedte van de snelweg met een snelheid van 66 kilometer per uur. Omdat het ook nog gaat regenen, zorgt dat voor een heel drukke spits, denkt de ANWB.

De NS waarschuwt treinreizigers dat er maandagochtend landelijk hinder zal ontstaan door de acties voor het bevriezen van de AOW-leeftijd op 66 jaar. Een deel van de NS-medewerkers sluit zich bij die acties aan en gaat pas na 7.06 uur aan het werk, 66 minuten later dan de bedoeling is.

‘Afhankelijk van het aantal standplaatsen van waaruit actie wordt gevoerd kan dit potentieel de hele dag grote hinder geven’, aldus de NS. ‘Ik wil de reizigers om geduld vragen, want het kan maandag wat tegenzitten. We doen ons uiterste best om zo snel mogelijk de treinen weer op het spoor te hebben’, zegt topman Roger van Boxtel.