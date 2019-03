Prinsenstraat vanaf maandag afgesloten voor groot onderhoud

Vanaf maandag tot begin juni 2019 is er groot onderhoud in de Prinsestraat, tussen de Noordwal en Nobelstraat. Door de werkzaamheden ondervinden weggebruikers hinder. Het wegdek is slecht en de aansluitingen van de huizen op de riolering zijn verouderd. Het werk wordt uitgevoerd in 6 fasen waardoor telkens slechts 1 deel van de Prinsestraat is afgesloten.

Werkzaamheden

De rijweg krijgt nieuwe stenen.

De stoepranden worden vernieuwd.

De stenen van de parkeerstroken en de stoepen worden hergebruikt.

De huisaansluitingen op het riool worden waar nodig vervangen.

Zes fasen

Om overlast te beperken wordt het werk in 6 fasen uitgevoerd. Zo is telkens slechts 1 deel van de Prinsestraat afgesloten. Het werk start aan de kant van de Noordwal en eindigt bij de kruising met de Nobelstraat.

Om de werkzaamheden in de hele breedte te kunnen uitvoeren wordt de straat van gevel tot gevel opgebroken. Daarom wordt het doorgaande auto- en fietsverkeer tijdens de uitvoering van het groot onderhoud in de Prinsestraat omgeleid.

Omleiding

Het autoverkeer dat vanaf de noordzijde de Prinsestraat in wil rijden, wordt vanaf de kruising Hogewal/Prinsessewal omgeleid via de Elandstraat en Torenstaat. Vrachtverkeer wordt al omgeleid vanaf de kruising Mauritskade/Zeestraat. De omleidingen worden met borden aangegeven.