Sprinklers gaan niet uit na brand, andere slaapplek voor twintig bewoners

Twintig bewoners van het voormalig gebouw van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Anna van Hannoverstraat hebben in de nacht van vrijdag naar zaterdag ergens anders moeten slapen. Door een keukenbrand werden ook de sprinklers geactiveerd. De brand was snel onder controle, maar de brandweer kreeg lange tijd de sprinklerinstallatie niet uit en daardoor is er veel waterschade.

De brand vond plaats op de vijfde etage, door de wateroverlast moesten de twee verdiepingen eronder ontruimd worden. Dertig bewoners werden tijdens de werkzaamheden van de brandweer elders in het pand opgevangen. Twintig daarvan konden vannacht nog niet terug naar huis. De gemeente heeft een andere slaapplek geregeld.

In het gebouw wonen studenten en statushouders.