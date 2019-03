“Tijdperk-Rutte loopt ten einde, Klaver-tijdperk komt eraan”

VVD’ers zijn het erover eens: tijdperk-Rutte loopt ten einde, blijkt uit onderzoek van NRC onder actieve VVD-leden. Ook lijsttrekker Berend Potjer van GroenLinks Zuid-Holland denkt dat het Rutte aan zijn laatste termijn als premier bezig is. “Ik denk dat het Klaver-tijdperk eraan zit te komen”, zei hij in Spuigasten op Den Haag FM.

Potjer: “Als Rutte de persoon is om een nieuwe lijn uit te zetten die veel socialer en groener is, dan kan hij nog even mee. Maar de vraag is of hij niet teveel het imago heeft dat hij er is voor de grootverdieners, de aandeelhouders en de multinationals.”