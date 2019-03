Anderson .Paak en Marina in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer Anderson .Paak en Marina (foto).

Anderson .Paak wil wat sneller gaan werken. Het duurde drie jaar tussen zijn vorige albums, maar een half jaar na zijn laatste plaat ‘Oxnard’ verschijnt alweer een gloednieuwe single. Die hoor ja natuurlijk zondagavond, net als een verse van Marina, de Britse zangeres die voorheen nog een begeleidingsband, The Diamonds, had.

Meer releases zijn er van Davina Michelle, Iris Penning, Arcade Fire, Anne Soldaat & Yorick van Norden, Weval, Emeli Sandé. Tevens is Sia terug in haar samenwerking met Diplo en Labrinth.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 21.00 tot 22.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).