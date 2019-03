Grote Markt kleurt groen voor St. Patrick’s Day

De Grote Markt kleurde groen zondag. Het is namelijk St. Patrick’s Day, de nationale feestdag van Ierland. Op en rond de Grote Markt werd dit uitgebreid gevierd, met dans, zang en natuurlijk veel Guinnes en whiskey.

Het is de 9e editie van St. Patrick’s Day The Hague, vorig jaar trok het evenement volgens de organisatie 12.000 bezoekers en ook dit jaar is de verwachting dat weer veel in Nederland woonachtige Ieren naar Den Haag zijn gekomen. De organisatie spreekt zelfs van de grootste St. Patrick’s Day viering op het Europese vasteland.

Op de Grote Markt waren optredens van Ierse bands en shows van Ierse dansscholen te zien. Voor het hoofdpodium mocht iedereen een poging wagen om de typische Ierse dansen onder de knie te krijgen. En een Iers feestje is natuurlijk niet compleet zonder flinke alcoholconsumptie, dat kon bij een whiskey-proeverij en de Guinness vloeide rijkelijk bij de binnen- en buitenbars.

Beschermheilige

Op St. Patrick’s Day herdenken de Ieren de beschermheilige van het land Sint-Patricius. In Ierland en landen waar veel Ierse immigranten wonen, wordt de herdenking uitbundig gevierd met optochten, concerten en vuurwerk.

Foto: Richard Mulder / 2018