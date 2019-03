Herdenkingsbijeenkomst voor slachtoffers aanslag Nieuw-Zeeland

Ongeveer 250 belangstellenden waren zondag bijeen op een herdenkingsbijeenkomst ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de aanslagen op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland. De bijeenkomst is een initiatief van de Federatie Islamitische Organisaties (FIO) en het Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Regio Haaglanden (SIORH).

De bijeenkomst vond plaats in Zalencentrum Opera aan de Fruitweg. Ook wordt er gelegenheid geboden om het condoleanceregister te tekenen dat later aan de ambassadeur van Nieuw-Zeeland wordt aangeboden.

Tijdens de bijeenkomst riep een imam op tot troost, bezinning en verzoening. Een aanwezige moslima liet weten dat ze aanwezig is om de slachtoffers te herdenken: ‘Het is vreselijk wat er is gebeurd in Nieuw-Zeeland, maar ik ben niet bang’. Derwisj Maddoe van FIO laat ook weten zich niet uit het veld te laten slaan door de aanslag. ‘We doen onze moskeeën niet op slot.’

Aanslag Christchurch

Bij de aanslagen van afgelopen vrijdag in Christchurch kwamen zeker 50 mensen om het leven. De plaatselijke politie maakte dit weekeinde bekend dat er zondagochtend nog in een van de gebedshuizen een dode was ontdekt.

Foto: Anita Janssen / Omroep West