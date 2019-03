Motoragent met spoed botst op lesauto

Zondagmiddag is een motoragent met spoed tegen een lesauto gebotst. Het ongeval gebeurde op de Vaillantlaan in de Schilderswijk. De motoragent was onderweg naar een medische noodsituatie.

De motorrijder is volgens Regio 15 in het voorbij rijden van een file tegen de lesauto gebost. Het ambulancepersoneel heeft zowel de agent als iemand in de auto gecontroleerd op verwondingen. Niemand hoefde naar het ziekenhuis.

Beide voertuigen zijn door een berger weggesleept.

Foto: Archief.