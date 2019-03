Ruim 5.000 bezoekers bij Museumnacht Kids

Een keer per jaar openen ruim twintig verschillende musea en culturele instellingen in de stad hun deuren speciaal voor jonge culturele nachtbrakers. Met ruim 5.000 verkochte tickets was het evenement al twee weken voor aanvang uitverkocht. Het thema was dit jaar ‘fantasie’, en dat was goed te zien aan de jonge bezoekers. Eenhoorns, prinsessen en zelfs kids in dinokostuum liepen door de museumzalen.

Uitverkochte Museumnacht Kids

Voor de tweede keer op rij was Museumnacht Kids uitverkocht. Met een bezoekersaantal van ruim 5.000 ouders en kinderen mag de organisatie van een groot succes spreken. Projectleider Deirdre Schoemaker kijkt terug op een zeer geslaagd evenement: ‘Het is zo ontzettend leuk om te zien hoe al die kinderen vol enthousiasme op ontdekkingstocht gaan door alle musea. Zelf kunst maken, naar kunst kijken; op een speelse manier is het een hele leerzame avond. Dat is precies waar we het voor doen!’

Een nacht vol fantasie

In een volle Tuinzaal in het Gemeentemuseum werd Museumnacht Kids om 17.00 uur ingeluid met een knal en een hoop springende kinderen. Al snel begonnen ook de andere musea en deelnemende instellingen vol te lopen. In het Mauritshuis werden breakdance moves gedanst en in het Museon werden kinderen klaargestoomd als astronaut. Muzee Scheveningen had een pop-up locatie in het Museon. Twee echte oude vissers hielpen de kleintjes met het vangen van een (nep)visje. Boekenwurmen konden hun hart ophalen in het Kinderboekenmuseum, waar helden als Kikker, Dolfje Weerwolfje en de Kleine IJsbeer tot leven kwamen.

De nacht werd feestelijk afgesloten met een afterparty in de Tweede Kamer met zeker 400 dansende kinderen.

Foto: Jorn Baars.