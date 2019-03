Anouk zingt nieuw nummer ‘It’s A New Day’ vanuit huiskamer

Anouk maakte zondagmiddag bekend in april een nieuwe, Engelstalige single uit te brengen. Op haar Facebookpagina deelde ze een filmpje waarin ze haar nieuwe single ‘It’s A New Day’ in haar huiskamer zingt.



Klik hier als het bovenstande filmpje niet wil laden.

Het nieuwe nummer is wederom in het Engles, in tegenstelling tot haar laatste album ‘Wen D’r Naar Aan’ (foto) dat in het Nederlands werd gezongen. In de beschrijving van de video staan de hashtags “#nogeenpaarwekenwachten” en “#releaseinapril”, maar wanneer in april is nog niet duidelijk.

De video is maandagochtend op Facebook al bijna 325.000 keer bekeken en door met meer dan 2.500 reacties bejubeld: “Machtig mooi” en “lekker weer Engels, topwijf!”