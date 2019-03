Bonden blazen pensioenprotest af wegens schietpartij in Utrecht

Het protest van de politie, douane, Rijkswaterstaat en defensie tegen de huidige pensioenregeling is vanwege een schietpartij in Utrecht afgeblazen. De actievoerders zouden vanaf het Malieveld om 15:00 een protestmars door Den Haag lopen.

In een tram in Utrecht zijn maandagochtend meerdere gewonden gevallen bij een schietpartij. Het is nog onduidelijk is wat er precies is gebeurd, maar de politie houdt rekening met een terroristisch motief.

Onderdeel van het protest was dat actievoerders van de politie, douane en Rijkswaterstaat en defensie de hele maandagochtend met een gangetje van 66 kilometer per uur naar Den Haag zouden rijden. Op het Malieveld zouden de aanwezigen meedoen aan een grote manifestatie over de pensioenleeftijd. Aansluitend was het plan om rond vanaf 15.00 uur met de demonstranten door de stad te marcheren.

Voor zover nodig gaan politieagenten naar Utrecht. Rijkswaterstaat meldt dat de linkerrijstrook op de A12 van Den Haag naar Utrecht is vrijgemaakt voor hulpdiensten.

Foto: Archief.