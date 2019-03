Burgemeester Krikke: ‘Wat een afschuwelijke aanslag vandaag in Utrecht’

Burgemeester Pauline Krikke heeft met afschuw gereageerd op de aanslag maandag in Utrecht. In Den Haag zijn maandag direct maatregelen genomen om de veiligheid te vergroten in de stad.

Krikke laat weten: ‘De slachtoffers die gewond zijn geraakt, wens ik alle kracht en sterkte toe. Verschrikkelijk dat mensen zo plotseling zo hard worden geraakt.’ De burgemeester is sinds het einde van de ochtend met de driehoek – Openbaar Ministerie en politie – bijeen geweest. Ook heeft ze contact onderhouden met collega-burgemeesters.

De politie was maandag in Den Haag extra alert. Agenten waren uit voorzorg op straat, in de wijken en bij sommige gebouwen. ‘Ik heb grote waardering voor het professionele werk dat politie, marechaussee en andere hulpverleners in onze stad hebben geleverd vandaag.’

De schietpartij in Utrecht vond rond 10.45 uur plaats in een tram op het 24 Oktoberplein. Daarbij zijn drie doden en vijf gewonden gevallen. Later op de dag werd een verdachte aangehouden.