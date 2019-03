Extra politie en marechaussee bij het Binnenhof

Op en rond het Binnenhof zijn de politie en marechaussee extra zwaar bewapend aanwezig. Ook Haagse moskeeën worden extra beveiligd.

De politie, douane, Rijkswaterstaat en defensie voerden maandagmorgen protest tegen de huidige pensioenregeling, maar dat is inmiddels afgeblazen vanwege een schietpartij in Utrecht.

De schietpartij in Utrecht vond rond 10.45 uur plaats in een tram op het 24 Oktoberplein. Daarbij is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. De politie heeft een groot gebied afgezet. Meerdere traumahelikopters en ambulances zijn ingezet bij de hulpverlening. De politie houdt er rekening mee dat de dader of daders ‘een terroristisch motief’ hadden.

De gemeente ziet geen aanleiding om op dit moment scholen, kinderdagverblijven, winkels of andere gebouwen preventief te sluiten.