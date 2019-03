Gemeente: ‘Geen aanleiding voor preventief sluiten gebouwen’

De gemeente Den Haag ziet op dit moment geen aanleiding om scholen, kinderdagverblijven, winkels of andere gebouwen preventief te sluiten. Dat meldt de gemeente op Twitter.

Wel is de driehoek (vertegenwoordigers van politie, Openbaar Ministerie en lokale overheid) alert. Het terreurniveau blijft in de regio op niveau 4. In Utrecht zijn zwaargewonden gevallen door schoten in een tram, inwoners in Utrecht moeten binnenblijven.

Wel andere maatregelen

Elders in Den Haag zijn wel extra maatregelen genomen. Zo is het Binnenhof extra beveiligd en is er rond ministeries extra bewapening.

Het bestuur van SIORH (Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Regio Haaglanden) stuurde naar aanleiding van de gebeurtenissen in Utrecht het volgende:

Wij staan in direct contact met de politie in de regio.

Er is op dit moment geen directe dreiging in onze regio, maar we moeten wel extra alert zijn zolang het veiligheidsniveau op vijf staat.

Neem contact op met de wijkagenten en vraag om zichtbare politie voor de deur.

Zet geen vrijwilligers buiten de moskee. Zorg er wel voor dat vrijwilligers tijdens het gebed de ingangen van de moskee van binnenuit bewaken.

Deel alleen informatie van officële instanties zoals de politie en het NCTV, deel geen berichten van sociale media die zijn gemaakt door individuen.

Bij bijzondere of verdachte omstandigheden direct 112 bellen en ook het bestuur van SIORH inlichten.

Laten we als verantwoordelijke bestuurders het hoofd koel houden en niet onnodig onrust en angst zaaien door desinformatie te verspreiden.

Foto: Michiel Steenwinkel / Omroep West.