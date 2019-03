Gespannen sfeer in Den Haag; Plein korte tijd ontruimd na vondst koffer

UPDATE – Rond vier uur is het Plein voor de Tweede Kamer weer vrijgegeven. Volgens de politie was de aangetroffen koffer leeg.

In de stad hangt een gespannen sfeer door de aanslag eerder vanmorgen in Utrecht. Daarbij vielen drie doden en negen gewonden.

Het Plein voor de Tweede Kamer is rond half vier ontruimd na de vondst van een onbeheerde koffer, dat meldt de politie.

De politie kreeg een melding van de onbeheerde koffer. Daarop is besloten het Plein te ontruimen. ‘We onderzoeken de situatie’.

Extra beveiliging

Op en rond het Binnenhof zijn de politie en marechaussee extra zwaar bewapend aanwezig. Ook Haagse moskeeën worden extra beveiligd.

De politie, douane, Rijkswaterstaat en defensie voerden maandagmorgen protest tegen de huidige pensioenregeling, maar dat is inmiddels afgeblazen vanwege een schietpartij in Utrecht.

De schietpartij in Utrecht vond rond 10.45 uur plaats in een tram op het 24 Oktoberplein. Daarbij is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. De politie heeft een groot gebied afgezet. Meerdere traumahelikopters en ambulances zijn ingezet bij de hulpverlening. De politie houdt er rekening mee dat de dader of daders ‘een terroristisch motief’ hadden.

We kregen een melding van een onbeheerde koffer op het #Plein in #DenHaag. Uit voorzorg is het Plein ontruimd. We onderzoeken de situatie. Meer informatie volgt. — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) March 18, 2019

Deel Plein voor Tweede Kamer is afgesloten. Onduidelijk wat er hand is #DenHaag pic.twitter.com/FhJ4EXSORb — Alexander Bakker (@alexanderbakker) March 18, 2019