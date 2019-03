“Het was gezellig” bij HTM Buzz tijdens staking openbaar vervoer

Maandagochtend werd er tussen 06.00 uur en 07.06 uur gestaakt door personeel van het openbaar vervoer voor betere pensioenafspraken. De buschauffeurs van de HTM verzamelden zich in de kantine aan de Telexstraat. “Er was koffie en ontbijt. Het was eigenlijk heel gezellig”, vertelt FNV bestuurder stadsvervoer Eric Vermeulen op Den Haag FM.

Het doel van de staking is om de AOW-leeftijd op 66 te bevriezen en om vervroegd pensioen mogelijk te maken. “Er wordt nu een boete opgelegd als je afspreekt gebruik te maken van een VUT-regeling bij zware beroepen. Die boete moet van tafel.” Volgens Vermeulen verkijken veel mensen zich op hoe zwaar het beroep is. “Jaar in jaar uit onregelmatige of gebroken diensten rijden eist zijn tol. Daarnaast wordt de burger steeds mondiger en agressiever. Daar krijgt een chauffeur of bestuurder ook mee te maken.”

Last voor de reiziger

In Den Haag blijft de schade nog beperkt, schat Vermeulen. “Zoals NS gedurende de dag ontregeld is, zal de HTM rond 09.00 uur weer normaal op gang zijn gekomen.” Het zit de chauffeurs en bestuurders toch niet helemaal lekker om de reiziger zo tot last te zijn. “Een HTM’er wil niets liever dan zijn passagiers op tijd afleveren. Deze staking is dus een teken dat ze echt met de rug tegen de muur staan.”

Er zijn al positieve signalen naar aanleiding van de staking. “De eerste scheurtjes in het front van werkgevers en kabinet zijn ontstaan, dus we zitten we op de goede weg en we moeten zo doorgaan”, aldus Vermeulen.

Foto: Renske van der Zalm

Luister hier naar het interview met Eric Vermeulen op Den Haag FM.