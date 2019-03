Kledingwinkel CoolCat vraagt faillissement aan

Kledingwinkel CoolCat, met een filiaal in de Spuistraat en in Scheveningen heeft faillissement aangevraagd bij de rechtbank in Utrecht. Het kledingconcern zegt last te hebben gehad van de warme en lange zomer in 2018 en de zachte winter van dit jaar.

De verwachting is dat dinsdag het faillissement wordt uitgesproken. De winkels en de webshop blijven voor nu nog open. CoolCat telt in Nederland 80 winkels. Daarnaast heeft de keten winkels in België, Frankrijk en Luxemburg. De buitenlandse activiteiten vallen niet onder het faillisement.